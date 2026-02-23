Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:27
        Çorum'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralı.

        Mahmut C.B. idaresindeki otomobil, Gazi Caddesi Abide Kavşağı'nda bir akaryakıt istasyonunun çevre duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile yolcu Beyza İ, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

