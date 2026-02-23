Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarının önüne çıktığı maçta ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından Çorum FK'li futbolculara 2 gün izin verildi. 25 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanacak futbolcular, 2 Mart'ta deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.

