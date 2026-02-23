Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

        Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarının önüne çıktığı maçta ilk galibiyetini aldı.

        Maçın ardından Çorum FK'li futbolculara 2 gün izin verildi.

        25 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanacak futbolcular, 2 Mart'ta deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

