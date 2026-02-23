Çorum'da 37. Vergi Haftası kutlanıyor

Çorum'da 37. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Vergi Haftası kapsamında hafta boyunca kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirileceği, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenleneceği ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı bildirildi. Etkinliklerin, verginin kamu hizmetlerinin finansmanındaki önemine dikkat çekilmesi ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.