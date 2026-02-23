Çorum'da ilk kez lazerle prostat ameliyatı yapıldı

HititÜniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez lazerle prostat ameliyatı gerçekleştirildi.



Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Üroloji Anabilim Dalında yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.



Açıklamada, lazerle prostat ameliyatının iyi huylu prostat büyümesi rahatsızlığı olan hastalara kesi uygulanmadan yapılan bir yöntem olduğu belirtilerek, "İdrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, gece sık tuvalete kalkma gibi şikayetlere neden olan prostat büyümesinde etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemidir." ifadelerine yer verildi.



Yöntemin daha az kanama ve ağrıya neden olduğu, hastanede kalış süresinin daha kısa olduğu ve günlük hayata dönüşü hızlandırdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu ameliyatın hastanemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olması bizim için önemli bir adımdır. Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bölgemizde referans merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir."



















