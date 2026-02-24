Canlı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum’un Kargı ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

        T.H.B.’nin kullandığı 19 AGE 484 plakalı motosiklet, Halılar köyünde, B.P. idaresindeki 06 HB 7561 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

