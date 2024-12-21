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        Haberler Gündem Güncel Çubuk Gölü'ndeki kaçak yapılara yıkım kararı | Son dakika haberleri

        Çubuk Gölü çevresindeki kaçak yapılara yıkım kararı

        Bolu'nun doğa harikası güzelliklerinden Çubuk Gölü çevresinde bulunan 4 ruhsatsız yapı için yıkım kararı çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:15
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        Çubuk Gölü'ndeki kaçak yapılara yıkım kararı
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        Bolu'nun doğa harikası güzelliklerinden olan ve yılın dört mevsimi binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü çevresinde, yapı kontrol ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ruhsatsız yapılaşma tespit edildi.

        İHA'nın haberine göre, yapılan değerlendirmeler sonrası, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. ve 32. maddeleri kapsamında 4 yapı hakkında yıkım kararı çıkarıldı.

        Yapı sahiplerine, Bolu İl Özel İdaresi tarafından, ruhsatsız yapıları yıkmaları için 30 günlük süre verildi. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, yıkım işlemleri İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

        Yıkım masrafları ise yüzde 20 fazlasıyla yapı sahiplerinden tahsil edilecek. Ayrıca, ilgili şahıslara idari para cezası da uygulandı.

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        #Bolu Haberleri
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