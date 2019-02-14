Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 2. Sezon 20. bölümünde, Koçovalıların büyük bir mutlulukla İdris’i karşıladığı tanıtımda Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleriyle intikam fitilini ateşliyor. Ayşe ve Selim’in hesaplaşması dikkat çekerken, Çeto ve Mahsun’un yeni planı merak uyandırıyor.
ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde Yamaç ve İdris, Cumali ile Vartolu’nun sert çıkışlarına rağmen Çeto’nun Çukur’a dönme talebini kabul etti. Yamaç’ı vurduğu için kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşayan Metin, mahalle kahvesinde Yamaç’la yüzleşti. Yamaç ile Metin arasında yaşanan kardeşlik yemini ve Yamaç’ın Metin’i affettiği anlar, ekran başındakileri de derinden etkiledi.
Bölümün final sahnesinde mahallenin kahvesi önünde Koçovalılar ile Karakuzuların karşı karşıya geldiği an seyircileri soluksuz bıraktı. Yamaç’ın yanında çok az adam gören Çeto’nun, “Bu mahalle kimin?” sorusu karşısında Çukur’un çocuklarının cevabı ağır oldu. Bir anda kahvenin yakınındaki binalardan aşağı dalgalanan Çukur bayrakları karşısında şoke olan Çeto’yu Yamaç, “Çukur’uma hoşgeldiniz!” sözleriyle karşıladı.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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