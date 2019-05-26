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Çukur Sezon Finali Gala Gecesi fragmanı: "Çukur'da Umut Var" Çukur 66. bölüm izle

Çukur Sezon Finali Gala Gecesi fragmanı yayınlandı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, sezon finalini muhteşem bir gala gecesiyle taçlandırıyor. Çukur’un sevilen oyuncuları kırmızı halıda göz kamaştıracak. İşte Çukur Sezon Finali Gala Gecesi fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Çukur

Ekranların fenomen dizisi Çukur, “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kanserli çocuklara moral ve umut olacak.

Toygar Işıklı ve sürpriz Çukur oyuncuları, Adamlar, Ender Balkır, Heja ve Şam, Hidra ve Saki, Kubilay Aka ile Ozan Doğulu, Melek Mosso, MRF, Doğan Duru (Redd),Zeynep Bakşi Karatağ ve Ercan Kesal ile Nida Ateş gibi pek çok müzisyen ve de oyuncunun, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak gala Ebru Akel Sancak’ın sunuculuğunda gerçekleşecek. Sürprizlerle dolu sezon finali öncesi, Çukur’un sevilen şarkıları birlikte söylenecek.

ÇUKUR SEZON FİNALİ GALA GECESİ FRAGMANI

Aras Bulut İynemli ve Ercan Kesal da verdikleri mesajla herkesi bu unutmaz geceye davet ediyor!

Çukur Sezon Finali Gala Gecesi Pazartesi akşamı canlı yayınla saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 66. BÖLÜM İZLE

 

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