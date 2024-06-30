Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Giriş: 30.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, “Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.
Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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