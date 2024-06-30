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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, “Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

        Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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