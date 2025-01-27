Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazancıyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti
Giriş: 27.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti.
DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.
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