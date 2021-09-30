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Haberler Enerji Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabili
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim 3 nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu çalışalım' dediler." açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabili
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Malum, kısa bir süre önce Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni ziyaret etmiştik. Burada 10 bin genç Türk mühendis çalışıyor. Bunun yanında 3 bin genç Rus mühendis çalışıyor. Bu sayıyı daha da artıracaklar. Nasip olursa 2023'ün mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü kendilerinden aldık. Ondan sonra iki, üç, dört numaralı üniteler var. Tabii bizim 3 nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le 'Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?' diye de görüştük. O zaman Türkiye, 3 nükleer enerji santraline sahip olacak. 'Bu konuyla ilgili çalışalım' dediler." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız.

- Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır.

- "(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma çalışmaları teklifini yaptılar.

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