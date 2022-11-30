Cunda Adası’na Nasıl Gidilir?

Cunda Adası, Balıkesi’in Ayvalık ilçesine bağlı bir tatil bölgesidir. Popülerliğini her geçen yıl arttıran bu eşsiz adaya ulaşım oldukça kolaydır. Otobüs yolculuğu ile ile Balıkesir’e gittikten sonra şehir merkezinden kalkan otobüsler ile adaya ulaşım mümkündür. Ayrıca kendi aracı ile yola çıkmak isteyenler için ideal bir güzergaha sahiptir. Diğer yandan İstanbul’dan gelecek olanlar için deniz yolu üzerinden feribot ile geçişi mümkündür. Ayvalık’tan 8 kilometre sonra köprü üzerinden geçiş de sağlanmaktadır.

Cunda Adası Feribotu

Cunda Adası feribotu ile adaya geçmek isteyenler, yol güzergahı hakkında bilgi edinmek istiyor. Ayvalık Limanı’ndan her saat başı kalkan feribotlar ile Cunda Adası’na geçmek mümkündür. Feribot yolu yaz sezonunun belli dönemlerinde kalabalıklaşsa da seferlerin her saat başı yapılmasından dolayı çok fazla yoğunluk yaşanmamaktadır.

Bandırma Feribottan Cunda’ya Nasıl Gidilir?

Bandırma feribot iskelesi, Cunda Adası’na, yani Alibey Adası’na ulaşmak için en iyi alternatiflerden biridir. İstanbul’dan gelenler için Bandırma feribotuna binilebilir. Feribot ile yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra Bandırma’ya ulaşılmaktadır. Bandırma’ya ulaştıktan sonra feribotun olduğu yerde Cunda Adası’na ulaşım sağlayan Ayvalık otobüsleri hareket etmektedir.

Ayvalık’tan Cunda Adası’na Arabayla Gidilir Mi?

Tatilini kendi aracı ile yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Üstelik yolculuğu keyifli kılmanın da mümkün olduğu bir seçenektir. Eğer siz de Cunda Adası’na kendi aracınız ile gitmeyi planlıyorsanız öncelikle Balıkesir’e ulaşıp, ardından Ayvalık üzerinden yaklaşık olarak 9 kilometre daha yol aldıktan sonra boğaz köprüsünden geçin. Boğaz köprüsünden geçtikten sonra Cunda Adası’na kolayca ulaşabilirsiniz. Balıkesi şehir merkezinden yaklaşık 2 saat süren Cunda Adası’na en kolay ulaşım sağlayan şehirlerden biri de İzmir’dir. Peki, Cunda Köprüsü ücretli mi? Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olarak bilinen Cunda Köprüsü’nden geçişler için ücret alınmamaktadır.

Cunda Adası Nerede?

Her mevsim farklı güzelliklerini ziyaretçileri ile paylaşan Cunda Adası’nın nerede olduğu pek çok kişi tarafından merak konusudur. Bu eşsiz ada, Balıkesi’de bulunmaktadır. Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı bir tatil bölgesi olan Cunda Adası, Ege Denizi ile karşı karşıyadır. Altın renkli kumsalları, masmavi denizi ve iç açıcı doğası sayesinde dinlendirici bir tatil arayanların ilk duraklarındadır.

Cunda Adası Geçiş Ücreti

Cunda Adası geçiş ücreti bulunmamaktadır. Sadece feribot ile geçişlerde ya kişi başı ya da araç başı belli bir ücret ödenir. Tatiliniz sırasında kamp alanları ve plajlar için de ücret ödemeniz gerekmektedir.

Ayvalık Cunda Adası Kaç Km?

Ayvalık ile Cunda Adası (Alibey Adası) arasında 10 kilometre bulunmaktadır. Yaklaşık 23 dakikalık bir yolculuk ile Cunda’ya ulaşabilirsiniz.