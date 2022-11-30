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Büyükada’ya nasıl gidilir? Büyükada’ya vapur nereden kalkıyor, sefer saatleri nedir?

Prens Adaları’ndan biri olan Büyükada, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran benzersiz bir noktadır. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Büyükada, İstanbul’un gezilecek yerler listesindeki yerini korumaya devam etmektedir. Ada içerisinde görülmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Adalar Müzesi, Reşat Nuri Güntekin’in Evi, Rum Ortodoks Mezarlığı, Hamidiye Camii, Rum Yetimhanesi, Dilburnu başta olmak üzere hem doğal hem de tarihi güzelliklerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sunan Büyükada’ya pek çok noktadan ulaşabilirsiniz. Sadece deniz yolu ulaşımının mümkün olması nedeniyle bazen zor bir ulaşıma sahip olduğu düşünülür ancak İstanbul vapur hatlarını kullanmanız ve ulaşım sağlamanız mümkündür.

Büyükada’ya Nasıl Gidilir? Büyükada’ya Vapur Nereden Kalkıyor, Sefer Saatleri Nedir?

Büyükada’ya Nasıl Gidilir?

Büyükada’ya nasıl gidilir?” sorusu büyük bir kesim tarafından merak edilmektedir. Özellike yaz mevsiminde turistler tarafından yoğun bir ilgi gören Büyükada’ya, sadece deniz ulaşımının mümkün olduğu bir noktada bulunduğu için şehir hatları vapuru, tekneler ve yolcu motorları vasıtası ile geçiş sağlanmaktadır. İstanbul’un merkezi ilçelerinden kolayca gidilebilmektedir. Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy, Kabataş ve Bostancı iskelelerinden günün belli saatlerinde hareket eden vapurlar ile ulaşmanız mümkündür. Vapur kalkış saatleri, her iskelede farklılık göstermektedir. Beşiktaş’tan vapura binildiğinde 1 saat 45 dakika, Eminönü’nden 1 saat 15 dakika, Kabataş’tan 1 saat 30 dakikada Büyükada’ya varılabilir. Şehir hatları vapurları, ulaşım için tek alternatif değildir. Aynı zamanda Mavi Marmara, Prenstur, Dentur Avrasya tekneleri de iskelelerden kalkış yapmaktadır. Şehir hatları vapurlarına göre daha az kalabalık olan bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Büyükada Vapuru Nereden Kalkıyor?

Büyükada’ya gitmek, zahmetli ve zor değildir. Bostancı, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş iskelelerine ulaşım sağlayarak vapur saatlerini takip edebilir, Büyükada’ya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Üstelik bu yolculuk İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzaralarını sunacaktır.

Kadıköy Büyükada Arası Ne Kadar Sürer?

Kadıköy Büyükada arası ne kadar sürer?” diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Kadıköy-Adalar Şehir Hatları vapur saatlerini takip etmeniz, kalkış saatinde iskelede bulunmanız yeterli olacaktır. Buradan kalkan vapurlar ya yarım saat ya da bir saat aralıklar ile kalkış yapmaktadır. Vapurlar kalkıştan sonra sırasıyla; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve son olarak Büyükada’ya uğramaktadır. Kadıköy iskelesinden Büyükada’ya ulaşmak ise yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmektedir.

Heybeliada’dan Büyükada’ya Nasıl Gidilir?

Şehir hatları vapurları, kalkış saatinden itibaren Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada’ya uğramaktadır. Heybeliada’dan Büyükada’ya ulaşım için Heybeliada iskelesine yanaşan şehir hatları vapurunu kullanabilirsiniz.

Büyükada Sefer Saatleri

Büyükada’ya ulaşmak için sefer saatlerini önceden takip edin. Alternatif vapur sefelerinin kalkış saatlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Eminönü-Büyükada sefer saatleri:

19.05

Bostancı-Büyükada sefer saatleri:

07.05 / 09.00 / 11.25 / 14.30 / 15.10 / 18.00 / 20.05 / 21.45 / 00.00 / 02.00 / 04.45

Kabataş-Büyükada sefer saatleri:

06.45 / 08.00 / 09.00 / 10.05 / 11.05 / 12.00 / 14.00 / 15.30 / 16.30 / 17.35 / 18.50 / 19.40 / 20.35 / 22.00 / 23.30

Beşiktaş-Büyükada sefer saatleri:

07.45 / 17.10 / 18.20 / 21.00

Kadıköy-Büyükada sefer saatleri:

07.10 / 08.25 / 09.25 / 10.30 / 11.30 / 12.25 / 14.25 / 15.55 / 16.55 / 18.00 / 19.25 / 20.05 / 21.00 / 22.25 / 23.55

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