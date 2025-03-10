ÇYDD'den 'bağış' açıklaması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş insanı İzzet Çapa’nın kitabı, 'Bu Kitabı Tersten Okuyun'un yazar telifinin gelirlerinin derneğe bağışlandığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

ÇYDD'den yapılan yazılan açıklamada şöyle denildi: İş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın son kitabının gelirlerinin derneğimize bağışlandığı ve kitabın derneğimize bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin sosyal medya hesaplarında haberler / paylaşımlar olduğunu görmekteyiz. Şeffaflığı ve güvenilirliğiyle kamuoyunda yüksek saygınlığı olan bir sivil toplum örgütü olarak, kurumumuzun süreçleri ve bilgisi dışında yapılan bu paylaşım ve haberleri onaylamadığımızı, adı geçen yazarla bir bağış sözleşmemiz olmadığını dolayısıyla derneğimiz hesabına böyle bir bağışın geçmediğini belirtiriz.

İzzet Çapa, bu duyuruya karşılık şu açıklamada bulundu: Burada yazılanların gerçekçiliği ne kadardır bir de benden dinleyin. Instagram hesabımda paylaşıyorum zaten. Bağış, LÖSEV’e çevrilip, ödeme yapılmıştır… Ayşe hanım (Yüksel) ayrıca bu bilgilendirmeyi yaparken neden daha önce bu bağışı kabul ettiğini ve bugün saat 12:00’ye Masa Kitap'a randevu verdiğini açıklamak durumundadır… Açıklama yapmak derneğe düşmektedir. Postu kaldırmadıkları ya da düzeltmedikleri takdirde olayın gerçek yüzünü açıklamak mecburen bana düşüyor saygılarımla.

Ardından İzzet Çapa'nın kitabının yayınevi Masa Kitap; "Dernekle yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı, İzzet Çapa'nın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapılacak olan yazar telifi bağışı, LÖSEV’e gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bağış miktarının 244 bin 862 lira 80 kuruş olduğu da öğrenildi.