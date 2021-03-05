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Davut Güloğlu'na ret!

Sıla hakkında, yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Güloğlu’nun talebini reddetti

Davut Güloğlu'na ret! Sıla dava açmıştı... - Magazin haberleri
İHA

Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözleri dolayısıyla hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’ suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu.

Dilekçede, Güloğlu’nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edilmişti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yargılamanın yenilenmesi talebini reddetti.

Mahkeme kararında, hükümlü Davut Güloğlu hakkında 8 bin 500 lira adli para cezası verildiği ve kararın 14 Mart 2019 tarihinde kesinleştiğini kaydetti. Kararda, Güloğlu’nun vekilinin mahkemeye sunduğu dilekçe ile yeniden yargılama talebinde bulunduğu, dilekçede yargılamanın yenilenmesini gerektirir, yeni bir neden ve durumu belgeleyecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı belirtildi. Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığını belirten mahkeme, talebi reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun bu cezası 14 Mart 2019 yılında kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar vermişti.

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