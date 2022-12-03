Babasını döven kuzenini öldürdü!

Kocaeli İzmit'te olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan (43), evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.´yi (63) aralarındaki husumet nedeniyle darp etti.

DHA'da yer alan habere göre babasının dövüldüğünü gören Tamer T. (43) de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda hayatını kaybeden Soner Tezcan.

Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.