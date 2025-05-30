DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar
DEM Parti'nin TBMM Başkanlığı seçiminde Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı aday göstereceği öğrenildi. AK Parti grubunun da bugün Numan Kurtulmuş için adaylık başvurusunu yapması bekleniyor
TBMM Başkanlığı seçim süreci 28 Mayıs'ta başladı. DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı aday göstereceği öğrenildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanı seçiminde göstereceğimiz adayımız için bugün saat 14.45'te TBMM Genel Sekreterliğine başvuru yapılacaktır." denildi.
Öte yandan AK Parti grubunun da bugün Numan Kurtulmuş için adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Başvurunun Kurtulmuş'un AK Parti grubuna yapacağı ziyaretten önce yapılabileceği öğrenildi.