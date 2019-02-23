Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak?

Giriş: 23.02.2019 - 12:22 | Güncelleme:  

Martaş Nakliyat’ın hissedarı Abdi Kurt ile oğulları Okan Kurt ve Ozan Kurt'un yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldığı söylentisi ortaya atılmıştı. Mahkemenin üç sanığa 5.267. 500 TL adli para cezası verdiği, paranın ödenmemesi halinde adli para cezası hapis cezasına döneceği iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Okan Kurt cephesinden açıklama geldi

  • 1Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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    Martaş Nakliyat’ın hissedarı Abdi Kurt ile oğulları Okan Kurt ve Ozan Kurt'un yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldığı söylentisi ortaya atılmıştı. Mahkemenin üç sanığa 5.267. 500 TL adli para cezası verdiği, paranın ödenmemesi halinde adli para cezası hapis cezasına döneceği iddia edilmişti.

  • 2Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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    OKAN KURT CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

    Okan Kurt'un avukatı Avni Sönmez'den konuyla ilgili açıklama geldi. Avukat Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

  • 3Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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    "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

    "Sayın ilgililerin dikkatine; müvekkilimiz Okan Kurt hakkında 23.02.2019 tarihinde yer alan "5 milyon lirayı ödemezse hapis yatacak" haberi gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Anadolu 9.İcra Ceza Mahkemesi 2018/543 Esasında kayıtlı dosyadan çıkan kararla ilgili istinaf yoluna gidilmiştir. 

  • 4Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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    "HAPİS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

    Herhangi bir şekilde hapis yatma gibi bir durum söz konusu değildir. Okan Kurt’un ortağı bulunduğu şirket ile ilgili konkordato süreci devam etmekte olup, müvekkilimizin imzası bulunan herhangi bir karşılıksız çek bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Okan Kurt vekili Avukat Avni Sönmez"

  • 5Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 6Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 7Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 8Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 9Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 10Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 11Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 12Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 13Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 14Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 15Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 16Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 17Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 18Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 19Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 20Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 21Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 22Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 23Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 24Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 25Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 26Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 27Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 28Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 29Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 30Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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  • 31Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 5 milyon TL'yi ödemezse hapis mi yatacak? - Magazin haberleri
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