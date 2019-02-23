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"HAPİS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Herhangi bir şekilde hapis yatma gibi bir durum söz konusu değildir. Okan Kurt’un ortağı bulunduğu şirket ile ilgili konkordato süreci devam etmekte olup, müvekkilimizin imzası bulunan herhangi bir karşılıksız çek bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Okan Kurt vekili Avukat Avni Sönmez"