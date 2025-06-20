Demet Özdemir, Kerem Alp Kabul’un düğününde nikâh şahitliği yaptı Oyuncu Kerem Alp Kabul, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Kabul'un rol arkadaşı Demet Özdemir yaptı

Habertürk Giriş: 20.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:18 facebook

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