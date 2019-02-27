Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında önemli gelişme

Giriş: 27.02.2019 - 12:01 | Güncelleme:  DHA

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek

  • 1Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebi mahkemeye başvuran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. 

  • 2Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    DHA'nın haberine göre, Demet Şener'in "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.

  • 3Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti.

  • 4Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi. Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.

  • 5Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    KİŞİLİK FARKLILIĞI VAR

    Demet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı. 

  • 6Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.

  • 7Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    ANLAŞARAK BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLADILAR

    Evliliklerinin gerek taraflar ve toplumsal bakımdan korunmaya değer bir yararın kalmadığına kanaat getirdikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, çiftin boşanmaya karar verdiği belirtildi. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

  • 8Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    ÇEKİŞMELİ DAVADA BOŞANMIŞLARDI

    Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen boşanma davası 15 ay sürmüştü. 19 Ocak 2018'de çıkan kararda mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.

  • 9Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Şener boşanma davasında verilen tazminat miktarı yönünden davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış ve karar henüz kesinleşmemişti.

  • 10Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    EDVİNA SPONZA'YA 'ÖTEKİ KADIN' DAVASI AÇMIŞTI

    Eski manken Demet Şener, yuvasını Edvina Sponza´nın yıktığını ileri sürerek 500 bin TL´lik manevi tazminat davası açmıştı. Çiftin çekişmeli boşanma davasının gizli görülmesi sebebiyle boşanma nedenlerinin detayları tazminat davasında ortaya çıkmıştı. Demet Şener, mahkemeye yuvasının yıkılmasına delil fotoğrafları da sunmuştu.

  • 11Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    ZARFIN İÇİNDEN SİYAH İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI İDDİASI

    Demet Şener'in spor hocası mahkemede verdiği ifadede, Edvina Sponza'nın, Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini söylemişti. 

  • 12Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    Zarfın içinden çıkan notta ise "Yalancı eşin bunu bana Ankara'da bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu alsın başkasına versin' yazdığını belirten spor hocası, Edvina Spoza'nın çıplak fotoğraflarını Demet Şener ile ağabeyinin de telefonuna gönderdiğini iddia etmişti.

  • 13Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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    MAHKEME DAVAYI REDDETMİŞTİ

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, öteki kadın davalarında Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda davanın reddine karar vermişti.

  • 14Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan sürpriz karar - Magazin haberleri
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