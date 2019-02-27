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Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.