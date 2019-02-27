Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebi mahkemeye başvuran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.
DHA'nın haberine göre, Demet Şener'in "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.
Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti.
Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi. Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.
KİŞİLİK FARKLILIĞI VAR
Demet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı.
Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.
ANLAŞARAK BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLADILAR
Evliliklerinin gerek taraflar ve toplumsal bakımdan korunmaya değer bir yararın kalmadığına kanaat getirdikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, çiftin boşanmaya karar verdiği belirtildi. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.
ÇEKİŞMELİ DAVADA BOŞANMIŞLARDI
Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen boşanma davası 15 ay sürmüştü. 19 Ocak 2018'de çıkan kararda mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.
Şener boşanma davasında verilen tazminat miktarı yönünden davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış ve karar henüz kesinleşmemişti.
EDVİNA SPONZA'YA 'ÖTEKİ KADIN' DAVASI AÇMIŞTI
Eski manken Demet Şener, yuvasını Edvina Sponza´nın yıktığını ileri sürerek 500 bin TL´lik manevi tazminat davası açmıştı. Çiftin çekişmeli boşanma davasının gizli görülmesi sebebiyle boşanma nedenlerinin detayları tazminat davasında ortaya çıkmıştı. Demet Şener, mahkemeye yuvasının yıkılmasına delil fotoğrafları da sunmuştu.
ZARFIN İÇİNDEN SİYAH İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI İDDİASI
Demet Şener'in spor hocası mahkemede verdiği ifadede, Edvina Sponza'nın, Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini söylemişti.
Zarfın içinden çıkan notta ise "Yalancı eşin bunu bana Ankara'da bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu alsın başkasına versin' yazdığını belirten spor hocası, Edvina Spoza'nın çıplak fotoğraflarını Demet Şener ile ağabeyinin de telefonuna gönderdiğini iddia etmişti.
MAHKEME DAVAYI REDDETMİŞTİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, öteki kadın davalarında Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda davanın reddine karar vermişti.
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