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HaberlerMagazinDemet Şener'in eşi Cenk Küpeli hakkında şok iddia: "Tek kuruş ödemedi!" - Magazin haberleri

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli hakkında şok iddia!

2019'un Haziran ayında Demet Şener ile evlenen Cenk Küpeli'nin düğün günü giydiği simokinin parasını ödemediği iddia edildi. Mağazanın işletme sahibi Emre Bakar, konuyla ilgili, "Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor" şeklinde konuştu

Cenk Küpeli - Demet Şener
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; 2019'un Haziran ayında Demet Şener ile evlenen Cenk Küpeli, düğün günü giydiği simokinin parasını ödemediği iddiası ile gündeme geldi.

Küpeli, haziran ayında bir arkadaşının aracılığı ile Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazaya gelerek özel bir tasarım simokin isteğini iletti.

Cenk Küpeli'nin mağazanın işletme sahibi Emre Bakar ile 1 adet simokin, 3 adet gömlek ve 1 adet kravat karşılığı 9 bin 350 TL'lik bir rakam üzerinde anlaştı.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Haziran ayında mağazadan istediği simokin, kravat ve gömlekleri alan Cenk Küpeli'nin o tarihten aralık ayına kadar tek kuruş ödemediği ortaya çıktı.

"DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Mağazanın işletme sahibi Emre Bakar, konuyla ilgili şunları söyledi:

Cenk Bey ortak bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine mağazamıza geldi. Ölçüler alındı, provalar gerçekleşti ve birkaç gün içerisinde ödemek kaydıyla ürünleri bizden alıp Demet Şener ile evlendi. Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor. Anladığımız kadarıyla Cenk Bey bu parayı ödemek istemiyor herhalde. Biz de yasal haklarımızı kullanarak kendisine dava açmaya hazırlanıyoruz.

 

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