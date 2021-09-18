"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şener, muhabirlerin, "Cenk Bey geçtiğimiz haftalarda sizi ziyarete geldi" sözlerinin üzerine ise şunları söylemişti:

Her zaman gelebilir. Biz gayet güzel ayrıldık. Kavgamız yok, hiçbir zaman da olmadı. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık. Dediğimiz gibi, sebebini de söyledik. Başka açıklama yapacak ve eklenecek bir şey yok. Herkesin saygı duymasını bekliyoruz. O yüzden her zaman görüşmeye devam edeceğiz ve görebilirsiniz.