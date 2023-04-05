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Deniz Kobanbay'ın beraatı istendi

'Atiye' dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin yapımcı Onur Güvenatam ile sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'ın yargılandığı davada, Güvenatam'ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapsi, Kobanbay'ın ise beraatı istendi

Deniz Kobanbay'ın beraatı istendi - Magazin haberleri
AA

5 Nisan 2019'da 'Atiye' adlı dizinin setinde boyacılık yapan Hasan Karatay, çalışırken merdivenden düşerek yaşamını yitirmişti. Karatay'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık yapımcı Onur Güvenatam'ın avukatı Maruf Kemal Yavuz ile sanık sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'ın avukatı Süreyya Yiğitbaşı katıldı. Kobanbay'ın avukatı Yiğitbaşı, ilk bilirkişi raporunda müvekkiline kusur atfedilmediğini, ikinci raporda yanlış yönlendirmeyle kusurlu bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Onur G&uuml;venatam
Onur Güvenatam

"BERAAT TALEBİNDE BULUNUYORUZ"

Onur Güvenatam'ın avukatı Maruf Kemal Yavuz, dosya içindeki iki farklı bilirkişi raporuna değinerek, "İki raporda da sorumlular ve olay kendi içinde çelişmektedir. Bu çelişkiler giderilmeden savcılığın görüş sunması içtihatlere aykırıdır. Müvekkil ile suçtan zarar gören kişi ve olay hakkında illiyet bağı yoktur. Bu sebeple müvekkilin kusuru ve sorumluluğu düşünülemez. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın üçüncü bir bilirkişiye gönderilmesi gerekmektedir. Beraat talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, dosyadaki raporlar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınmasının davaya bir yenilik katmayacağından, taleplerin reddine karar verdi.
Daha sonra duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Onur Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı bildirildi.

Hasan Karatay
Hasan Karatay

"OLAY RAPORLARA 'İŞ KAZASI' OLARAK GEÇTİ"

Olay tarihinde, Hasan Karatay'ın, Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan mütalaada, olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği ifade edildi.

Deniz Kobanbay
Deniz Kobanbay

Mütalaada, sanıklardan Onur Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Deniz Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraatı talep edildi.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulunmaları üzerine ertelendi.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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