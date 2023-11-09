Denizde cansız beden bulundu

Tekirdağ'da denizde erkek cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da deniz yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sahilinde gezenler, deniz yüzeyinde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, denizdeki kişinin Türen Demircioğlu (78) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Demircioğlu'nun cansız bedeni, Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatılırken, Demircioğlu kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.