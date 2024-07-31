Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından biri olduğu yönünde. Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak. Diğer kedimize ait de bir köpek dişi bulduk. Bu da bize türü tanımlamada önemli bir avantaj sağlayacak."