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        Oyuncu Perihan Savaş, Denizlili kadınlarla buluştu

         DENİZLİBüyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin onur konuğu olan Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş, kadınlarla buluştu. Savaş, festivalin onur konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:10
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        Oyuncu Perihan Savaş, Denizlili kadınlarla buluştu
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         DENİZLİBüyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin onur konuğu olan Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş, kadınlarla buluştu. Savaş, festivalin onur konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali kapsamında onur konuğu olarak festivalin açılış programına katılan Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, Denizli'de kadınlarla bir araya geldi. Festivalin gerçekleştirildiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılan söyleşiye AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi altında salona gelen Perihan Savaş böylesi önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Oyuncu Savaş, "Bu kadar çok kadının bu kadar çok güzel ürünü yapması ve bir belediye başkanının bu güzelliklerin arkasında olması çok önemli. Çünkü kadınlarımız çok değerli. Bizleri buluşturan bu güzel etkinliği düzenleyen Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir şey yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Başkan Zolan, usta oyuncu Savaş'a günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan bir plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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