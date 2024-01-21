Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; dede ile torunu öldü, 2 yaralı

        DENİZLİ'deağaca çarpıp, alev alan otomobildeki Ramazan Mermer (65) ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, gelini ile diğer torunu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; dede ile torunu öldü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'deağaca çarpıp, alev alan otomobildeki Ramazan Mermer (65) ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, gelini ile diğer torunu yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Çivril ilçesi Tekke Mahallesi yolunda meydana geldi. Tekke Mahallesi istikametine giden Ramazan Mermer'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Otomobil alev alırken, Ramazan Mermer'in gelini Mukaddes Mermer (30), yanan araçtan kızı Melike'yi (2) de alıp, çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otomobildeki Ramazan Mermer ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu Ramazan Mermer, hayatını kaybetti. Dede ile torunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan anne ile kızı da ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto

        Benzer Haberler

        Denizli'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Denizli'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor
        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Denizli'de takla atarak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Denizli'de takla atarak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Denizli'de 1 milyon 842 bin kaçak sigara ele geçirildi
        Denizli'de 1 milyon 842 bin kaçak sigara ele geçirildi
        Denizli'de elektrik direğinden düşen işçi öldü
        Denizli'de elektrik direğinden düşen işçi öldü