Denizli'de birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 8 yıl 9 ay, anneye ise 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.



Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu S.D. (26), tutuksuz sanık anne S.B.D. (23) ve taraf avukatları katıldı.



Sanık S.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.



Çocuğun annesi S.B.D. ise eşinden boşandıktan sonra S.D. ile yaşadığını, erkek arkadaşının alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını ve bebeğini asla darbetmediğini savundu.



Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki son görüşünde sanıkların "kasten yaralama" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti.



Davayı karara bağlayan hakim, sanık S.D. hakkında, kasten yaralama suçunu birden fazla gerçekleştirmesi, eylemin silahla (sopa) işlenmesi, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması ve kemik kırığına sebebiyet vermesi nedeniyle 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi.



Anne S.B.D. ise alt soya yönelik yaralama suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



- Olay



30 Nisan 2025'te, annesi S.B.D. tarafından Sarayköy Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği anlaşılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında anne adli kontrol şartıyla salıverilmiş, kadının birlikte yaşadığı S.D. tutuklanmıştı.



Çocuk ise tabur edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı.



Sanıklar hakkında "kasten yaralama" suçundan hapis istemiyle dava açılmıştı.

