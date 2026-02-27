Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 8 yıl 9 ay, anneye ise 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 8 yıl 9 ay, anneye ise 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu S.D. (26), tutuksuz sanık anne S.B.D. (23) ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık S.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

        Çocuğun annesi S.B.D. ise eşinden boşandıktan sonra S.D. ile yaşadığını, erkek arkadaşının alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını ve bebeğini asla darbetmediğini savundu.

        Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki son görüşünde sanıkların "kasten yaralama" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti.

        Davayı karara bağlayan hakim, sanık S.D. hakkında, kasten yaralama suçunu birden fazla gerçekleştirmesi, eylemin silahla (sopa) işlenmesi, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması ve kemik kırığına sebebiyet vermesi nedeniyle 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi.

        Anne S.B.D. ise alt soya yönelik yaralama suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        30 Nisan 2025'te, annesi S.B.D. tarafından Sarayköy Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği anlaşılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında anne adli kontrol şartıyla salıverilmiş, kadının birlikte yaşadığı S.D. tutuklanmıştı.

        Çocuk ise tabur edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı.

        Sanıklar hakkında "kasten yaralama" suçundan hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de konuştu:
        Merkezefendi Kent Tiyatrosu yeni oyunu 'Biz Aşık Değiliz' ile sahnede
        Merkezefendi Kent Tiyatrosu yeni oyunu 'Biz Aşık Değiliz' ile sahnede
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de Dijital Veri Merkezi açılışınd...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de Dijital Veri Merkezi açılışınd...
        Buldan Santral Garajı ve Kapalı Pazaryerinde sona yaklaşıldı
        Buldan Santral Garajı ve Kapalı Pazaryerinde sona yaklaşıldı
        Vali Köşger, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Vali Köşger, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Tavas Belediyesinden Ramazan'da fırınlara sıkı denetim
        Tavas Belediyesinden Ramazan'da fırınlara sıkı denetim