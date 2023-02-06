Türkiye’nin illerinin yarısından fazlasında hissedilen, son yılların en yüksek şiddete sahip depremlerinden bir tanesi meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları teknolojinin de yardımıyla devam ediyor.

GSM OPERATÖRLERİ ÖZEL HAT KURDU

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 şiddetindeki deprem sonrası hatların kilitlenmesi dolayısıyla GSM operatörleri kapasite artırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Bununla birlikte deprem bölgesindeki kişilerin hatlarına ücretsiz konuşma, internet ve sms yüklemesi yapıldığı açıklandı.

SESİNİ HARCAMA DİJİTAL DÜDÜK ÇAL!

Bununla birlikte sosyal medyadan, özellikle Twitter üzerinden yüksek desibelli bir düdük sesi paylaşıldı. Hem göçük altındaki kişilerin, hem de dışarıdan arama yapanların seslerini duyurabilmesi için bu düdük sesi hayati önem taşıyor. Dijital olarak, telefon ile çalınabilen bu düdük sesi, hem telefon aramasından daha kolay yer bildiriyor hem de şarjın hızlı bitmesini önlüyor. Yüksek desibelde olması sayesinde hem insanların hem de arama kurtarma köpeklerinin duymasını kolaylaştırıyor.

— Cem Özenen (@Cozenen) February 6, 2023

ELON MUSK, "STARLİNK'İ YOLLAYABİLİRİM" DEDİ

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk da Türkiye'ye yardım için Starlink uydusunu ülkenin üzerine göndererek hem internet hem de telekomünikasyona yardımcı olabileceğini belirtti.