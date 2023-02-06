STARLİNK NASIL İŞLER?

Veri talebi, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bağlı olan internet uydusuna iletilir. Dünyadan alınan sinyaller internet servis sağlayıcılarına iletilir. Verilerinizi geri gönderme işlemi ise tam tersi şekilde işler, veriler servis sağlayıcıdan uyduya, uydudan ardından internet sağlayıcınıza iletilir. Dha sonra bilgisayarınıza işler.

STARLİNK NE KADAR HIZLI?

İlk piyasaya sürüldüğünde 1 Gbps’ye kadar hıza ulaşabiliyordu. 2021’de şirket bu rakamı 10 Gbps’ye çıkararak mevcut gigabit internet hizmetini çok daha hızlı hale getirdi. Ancak birçok kullanıcı şirketin bahsettiği rakamların gerçek hıza yansımadığını belirtiyor.

STARLİNK’İ KİMLER KULLANABİLİR?

Starlink uydularının hepsinin yörüngeye oturmasıyla birlikte, hizmetin dünyanın tamamına sunulması planlanıyor. Şu anda Amerika, Kanada, Avrupa’nın büyük bir kısmı ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 32 ülkede kullanılabilir durumda.

STARLİNK UYDULARI İRAN’A İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLIYOR

İran hükumeti vatandaşlara internet erişimini kesmişti. Bunun üzerine vatandaşlar Elon Musk’dan Starlink uyduları ile internet erişimi sağlamalarını istemişti. Elon Musk’da Starlink uydularının İran’a aktifleştirilmesini kabul etti. Şu anda vatandaşlar internet erişimini Starlink üzerinden sağlıyor.