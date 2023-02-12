10 ili yıkan büyük deprem felaketi sonrası mobil operatör ve internet sağlayıcılar hizmetlerindeki aksaklıkların yanı sıra verilemeyen hizmetin faturası ile gündemde. Baz istasyonlarının çökmesi sebebiyle iletişim kurmanın neredeyse imkânsız hale geldiği bölge için operatörlerden ellerinden gelen çalışmaları yaptıkları yönünde açıklamalar gelse de istenilen sonuca ulaşılamadı. Şimdi ise depremzedelerden talep edilen taahhüt ücretleri ve internet faturalarının 'erteleneceği' açıklaması gündemde sert bir etki yarattı.

Felaketin ilk gününden bu yana teknolojinin göçük altında kalanları bulmak ve kurtarmak için ne denli önemli olduğu konusunda yazılar kaleme aldık. Ancak bütün bunlara rağmen operatörler tekolojinin kullanımına destek olabilmekten çok uzak kaldılar. Bütün bunların üzerine ortaya çıkan 'fatura erteleme' mesajları da depremzedeler gözünde bardağı taşıran son damla oldu.

KULLANICILAR TWITTER ÜZERİNDEN ŞİKAYET ETTİ!

Birçok kullanıcı, önde gelen internet ve mobil ağ sağlayıcı Turkcell'in depremzedelere yardım bir yana, bir de külfet çıkarttığı yönünde şikayetçi oldu. İnternet sağlayıcı firma Turkcell/Superonline'ın depremde evi yıkılan ve kurtulan bir aileye internetini kapatmak için taahhüt bedeli çıkarttığı ve yalnızca 3 ay dondurma hakkı sunduğu iddia edildi.