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Haberler Teknoloji Mobil Depremin internet faturası! - Turkcell fatura, deprem bölgesi internet - Öne çıkan haberler
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Deprem bölgesinde verilemeyen hizmetin faturası var!

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremlerde hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşanan GSM operatörleri kriz yönetiminde de sınıfta kaldı. Hizmet sağlayıcıların evleri yıkılan kişilerden talep ettikleri taahhüt ücretleri ve depremzedelerin faturalarını '1 hafta ertelemesi' tartışma konusu haline geldi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin üzerine Turkcell, yapılan açıklama ile ilgili özür diledi

Depremin internet faturası! - Turkcell fatura, deprem bölgesi internet - Öne çıkan haberler

10 ili yıkan büyük deprem felaketi sonrası mobil operatör ve internet sağlayıcılar hizmetlerindeki aksaklıkların yanı sıra verilemeyen hizmetin faturası ile gündemde. Baz istasyonlarının çökmesi sebebiyle iletişim kurmanın neredeyse imkânsız hale geldiği bölge için operatörlerden ellerinden gelen çalışmaları yaptıkları yönünde açıklamalar gelse de istenilen sonuca ulaşılamadı. Şimdi ise depremzedelerden talep edilen taahhüt ücretleri ve internet faturalarının 'erteleneceği' açıklaması gündemde sert bir etki yarattı.

Felaketin ilk gününden bu yana teknolojinin göçük altında kalanları bulmak ve kurtarmak için ne denli önemli olduğu konusunda yazılar kaleme aldık. Ancak bütün bunlara rağmen operatörler tekolojinin kullanımına destek olabilmekten çok uzak kaldılar. Bütün bunların üzerine ortaya çıkan 'fatura erteleme' mesajları da depremzedeler gözünde bardağı taşıran son damla oldu.

KULLANICILAR TWITTER ÜZERİNDEN ŞİKAYET ETTİ!

Birçok kullanıcı, önde gelen internet ve mobil ağ sağlayıcı Turkcell'in depremzedelere yardım bir yana, bir de külfet çıkarttığı yönünde şikayetçi oldu. İnternet sağlayıcı firma Turkcell/Superonline'ın depremde evi yıkılan ve kurtulan bir aileye internetini kapatmak için taahhüt bedeli çıkarttığı ve yalnızca 3 ay dondurma hakkı sunduğu iddia edildi.

"FATURA 1 HAFTA SÜREYLE ERTELENDİ!"

Bir kullanıcı, 'fatura borcunuz var' mesajı gönderilmesinden olan şikayetini yine sosyal medya platformu twitter üzerinden duyurdu. Turkcell Müşteri Hizmetlerinden gelen cevap ise 'insaf' dedirtti. depremzedeye verilen cevapta, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak isteriz. Faturalarınız ilk etapta gecikme faizi yansıtılmaksızın 1 hafta süreyle ötelendi. Farklı bir gelişme olması halinde bilgilendirileceksiniz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" denildi.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR GELDİ

Turkcell Müşteri Hizmetleri'nin bu gönderisinin üzerine tepkiler çığ gibi büyürken firmadan bir açıklama daha geldi: "Sehven gönderilmiş bilgilendirme için özür dileriz."

İşte müşterilerin ücretsiz hat dondurma yapabileceğini de belirten o açıklamanın tamamı:

Benzer bir açıklama da Türk Telekom'dan geldi. Firmadan bugün yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki müşterilerimizin iletişimlerinin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak, her türlü ödeme, ücretsiz hat dondurma, iptal talepleri karşılanacaktır" denildi.

Birçok firma milyonlarca lirayı depremzedelere yardımda kullanılmak üzere bağışlamasına rağmen, halktan insanlar sahada canını dişine takıp kurtarma çalışmalarında yer alırken, cebinden ödemelerle depremzedelere katkı sağlamaya çalışırken, GSM operatörleri ve internet hizmet sağlayıcılarının, 'sağlayamadıkları' hizmet için dahi faturaları tamamen silmek yerine erteleme yoluna gitmesi tepkilerin de kullanıcılar arasında giderek büyümesine neden oluyor.

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