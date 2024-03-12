Devlet Bahçeli kimdir, kaç yaşında? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı ve biyografisi

1 Ocak 1948'de Osmaniye'de doğan, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Bölümü'nü bitiren Devlet Bahçeli ile ilgili merak edilenlere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Devlet Bahçeli kaç yaşında, Devlet Bahçeli kimdir, Devlet Bahçeli nereli, Devlet Bahçeli hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik

Devlet Bahçeli Kaç Yaşında?

1948 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğan, Devlet Bahçeli 76 yaşındadır. Fettahoğulları olarak bilinen oldukça geniş ve köklü bir aileye mensup olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ailesinin 4 çocuğundan biridir.

Devlet Bahçeli Kimdir?

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1 Ocak 1948'de Osmaniye'de doğdu. Babasının adı Salih, annesinin adı Samiye'dir. Öğretim Üyesi; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yaptı. Yardımcı Doçent olarak, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği görevini sürdürdü. Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgili alanlarda çalışmalar yaptı. Değişik dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlandı. 21. Dönem Osmaniye Milletvekili. 57. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. İyi düzeyde İngilizce bilen Bahçeli, bekârdır.

Devlet Bahçeli Nereli?

1948 yılında Osmaniye'de doğan Bahçeli, kökleri Göktürklere kadar uzanan eski bir Türkmen ailesi olan Fettahoğulları’nın bir mensubudur.

Devlet Bahçeli Hayatı

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Devlet Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.

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1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Devlet Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Devlet Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk-İslam âlemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.

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Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş. 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.

MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi, günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.

21, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. 57. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015, 18 Mart 2018 ve 18 Mart 2021 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan seçilmiştir.