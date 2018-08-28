MHRS'den randevu alarak ya da telefonla 182'yi arayarak devlet hastaneleri için randevu alabilirsiniz. 24 saat veren bu iki hizmet sayesinde uygun olan ya da tercih ettiğiniz gün veya saati seçebilirsiniz. MHRS sisteminde poliklinik ve doktor tercihi de yapabilirsiniz. Ayrıca randevu iptali de aynı sistem üzerinden yapılır.

MHRS sistemi ve 182 doktor randevularını 15 günlük olarak planlamakta ve ona göre randevu vermektedir. Eğer gitmek istediğiniz hastane ve doktorun randevuları 15 gün boyunca doluyssa ertesi gün tekrar arayabilir ya da internetten sorgulama yapabilirsiniz. İptal edilen randevular da olabileceği için gün içinde 2 defa da MHRS'yi kontrol edebilirsiniz. Peki MHRS sistemine nasıl üye olunur? Hastane randevu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MHRS ŞİFRESİ ALMA

MHRS'den randevu olabilmek için önce sisteme üye olmanız gerekiyor. https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/login.xhtml adresine girdikten sonra üye ol seçeneğine tıklamasınız. Ardından TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adı gibi kişisel bilgilerinizi kullanarak üyelik işleminizi başlatabilirsiniz. Sistem sizden 2. adım olarak iletişim bilgilerinizi soracaktır. Mail adresi belirtmek şifre unutma durumlarında hesabınızı kurtarmanızı sağlayacaktır.

MHRS RANDEVU SORGULAMA

İnternet ortamında randevu alabilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) kullanabilirsiniz. Gitmek istediğiniz hastanenin il- ilçe ve ismini seçtikten sonra 'Randevu al' butonuna tıklayın. Açılan sayfada TC kimlik numarası ve MHRS şifrenizi girerek istediğiniz branşta doktora uygun görünen günler için randevu alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa ya da unuttuytsanız yine aynı sayfa üzerinden şifremi unuttum ya da üye ol seçeneklerini kullanabilirsiniz. Randevu sayfasından doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.

ALO 182 İLE RANDEVU ALMAK

Telefonla doktor randevusunu kendinize alabileceğiniz gibi yakınlarınıza da alabilirsiniz. Hasta TC kimlik numarası, randevu alınacak hastane, doktor ve randevu tarih ve saati belirlendikten sonra hastaya yakınlık derecenizi de belirtmelisiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ