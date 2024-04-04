Kuşaktan kuşağa ekonomik durum aktarımımız
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), AB ülkeleri ile aynı dönemde gerçekleştirilen Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kapsamında hazırlanan 25-59 yaş grubunda olan fertlerin güncel durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumunun karşılaştırıldığı "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel çalışmasını paylaştı. Çalışmaya göre; annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin %83,5'i de yükseköğretimi bitirdi.
Giriş: 04.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:04