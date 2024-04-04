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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı

        Kuşaktan kuşağa ekonomik durum aktarımımız

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), AB ülkeleri ile aynı dönemde gerçekleştirilen Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kapsamında hazırlanan 25-59 yaş grubunda olan fertlerin güncel durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumunun karşılaştırıldığı "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel çalışmasını paylaştı. Çalışmaya göre; annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin %83,5'i de yükseköğretimi bitirdi.

        Giriş: 04.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:04
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        #kuşaklararası aktarım

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