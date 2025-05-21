Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen DGS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları 21 Mayıs Çarşamba bugün başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, DGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…