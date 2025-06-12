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        Haberler Bilgi Gündem DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

        DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihinin sona ermesinin ardından, DGS geç başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. DGS geç başvuruları ÖSYM üzerinden yapılabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, DGS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 DGS geç başvuru ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:16
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        DGS geç başvuruları için bekleyiş başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS geç başvuru tarihini gündemine aldı. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin AİS üzerinden yapılabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte DGS geç başvuru tarihi...

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        2025 DGS BAŞVURULARI SONA ERDİ!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile key Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvim doğrultusunda 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başladı ve 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti.

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        DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

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        2025 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla 1.425 TL olarak ödenecek.

        Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        2025 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS NE ZAMAN?

        DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

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