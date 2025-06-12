DGS geç başvuruları için bekleyiş başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS geç başvuru tarihini gündemine aldı. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin AİS üzerinden yapılabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte DGS geç başvuru tarihi...