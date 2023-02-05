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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti

Didem Kınalı, şoke eden bir olay yaşadı. Otomobilini park etmesi için teslim ettiği bir otopark görevlisi, Kasımpaşa'daki trafik çevirmesine yakalandı. Otomobilde ruhsatsız silah bulunduran otopark görevlisi daha sonra karakola götürüldü

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  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oryantal Didem Kınalı, bir otopark görevlisinin otomobilini alıp gitmesiyle neye uğradığını şaşırdı. 
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    Didem Kınalı'nın otomobilini park etmek amacıyla alan otopark görevlisi Kasımpaşa'daki trafik çevirmesinde yakalandı. Otomobilde ruhsatsız silah bulunduran şahıs, daha sonra karakola götürüldü. 
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    "POLİSLERE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

    Didem Kınalı, ardından soluğu karakolda aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kınalı, olayı "Çalınma diyemeyiz aslında. Park etsin diye arabayı verdim. Arabayı almış gitmiş. Polislere de sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı. Kendime gelemedim, sahnem de vardı gidemedim iptal oldu. Çok kötü bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Mahallece de tanıyoruz. 15 yaşında kızı var onu okutuyor diye yardım etmeye çalışıyoruz hatta" sözleriyle anlattı. 
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    Didem Kınalı, daha sonra otomobilini teslim almanın mutluluğu ile derin bir oh çekti.
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    "HAKARETLER BİLE DUYDUM"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilk kez sahne alan Didem Kınalı, "Şarkı söylemek için sahneye ilk kez çıkacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutabilirim. Bu işi yapmamam gerektiği için yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum. Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir" demişti.
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    "EVDE ŞARKI SÖYLERMİŞ GİBİ SÖYLE' DEDİ"

    Didem Kınalı, kendisine köstek olanların yanı sıra destek olanların da var olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kınalı, "Yıldız Tilbe ile konuştum. 'Abla çok heyecanlıyım' dedim. Bana, 'Gözlerini kapat, evde şarkı söylermiş gibi söyle' diye öğüt verdi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    "BENİM KURU BİR CÜZDANIM VAR"

    Geceye birçok dostunu davet ettiğini dile getiren Kınalı, sahnesine gelmeyen kişiler için, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" şeklinde konuşmuştu.

    Gazetecilerin, "Yalnız yürümek nasıl?" sorusuna da yanıt veren Didem Kınalı, "Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlarımız vardır, yanında sevgilisi ve cebi kabarık olan arkadaşlarımız oluyor. Onlara şarkı çıkarsınlar ve albüm yapsınlar diye çok yardım ediyorlar. Bende yok, benim kuru bir cüzdanım var. Yanlarında cepleri kabarık olan amcalar, ağabeyler olanlar çok var" diyerek, göndermede bulunmuştu.
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    "SAHNEDE TACİZE UĞRADIM"

    Son dönemde sahnelerde yaşanan ilginç olaylar hakkında konuşan Didem Kınalı, geçmişte bu tip olayların kendisinin de başına geldiğini ifade etmişti.
  • Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti - Magazin haberleri

    Didem Kınalı, "Geç çıktığım için leblebi atanlar olmuştu. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanların tacizine uğramıştım. Kulise gelip, pahalı hediyeler alanların yanı sıra yemek yemek isteyenlerle de uğraştım" açıklamasını yapmıştı.

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