"BENİM KURU BİR CÜZDANIM VAR"

Geceye birçok dostunu davet ettiğini dile getiren Kınalı, sahnesine gelmeyen kişiler için, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" şeklinde konuşmuştu.

Gazetecilerin, "Yalnız yürümek nasıl?" sorusuna da yanıt veren Didem Kınalı, "Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlarımız vardır, yanında sevgilisi ve cebi kabarık olan arkadaşlarımız oluyor. Onlara şarkı çıkarsınlar ve albüm yapsınlar diye çok yardım ediyorlar. Bende yok, benim kuru bir cüzdanım var. Yanlarında cepleri kabarık olan amcalar, ağabeyler olanlar çok var" diyerek, göndermede bulunmuştu.