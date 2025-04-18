Dilan Çiçek Deniz: Belki altın günü yaparız

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, Ramazan Bayramı'nda Mardin'e gittiğini, oradan da Kapadokya'ya geçerek aile ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

"ANNEANNEMİN ALTIN GÜNÜNE DENK GELDİM"

Dilan Çiçek Deniz; "Her yeri gezdim. Bayıldım, âşık oldum. Oradan da Kapadokya'ya gittim. Anneannemi görmeye gittim. Anneannemin altın gününe denk geldim. Anneannemin 30 yıllık arkadaşları aramış 'Dilan gelmiyorsa biz de gelmiyoruz' diye takılmışlar. Bugün de arkadaşlarımla buluştum biraz sohbet hasret giderdik. Belki biz de kızlarla altın günü yaparız" diyerek güldü.

Ekranlarda yer almayı özlediğini söyleyen oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birlikteliği hakkında "Güzel gidiyor" demekle yetindi.

Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerin pantolonuna asılı olan anahtarı sorması üzerine ise "Evimin anahtarı" diyerek karşılık verdi.