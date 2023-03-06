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2023 Dini günler takvimi: Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman?

Dini günler takvimi yarın idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla gündeme geldi. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan dini günlerin ne zaman olacağı ve hangi güne denk geldiği yakından takip ediliyor. Özellikle kandil günlerinde dua edip ibadet etmek isteyen Müslümanlar bu günleri kaçırmamak adına "Dini günler takvimi" ve "2023 Kandil Günleri tarihleri"ni araştırıyor. İşte Diyanet 2023 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandili tarihleri...

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  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    Diyanet; 2023 dini günler, kandil günleri ve bayram tarihlerini duyurdu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanır. Diyanetin açıkladığı takvime göre 2023 yılının Ramazan, Kurban Bayramı, üç aylar, Regaip kandili ve diğer kandillerin tarihi belli oldu. Peki, 2023 Üç aylar, Ramazan, Kurban Bayramı, Kandiller ne zaman? İşte, Diyanet 2023 dini günler takvimi...
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır.  Hicri takvimin salt ay takvimi olmasından dolayı ayların mevsimlerle ilişkisi yoktur; yani her ay güneş takvimine göre her yıl pozisyonu değişir ve böylece aylar mevsimler arasında gezinir, belirli bir mevsimin ayı olmazlar. Bu nedenle dini günler her yıl değişir.
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

    Üç ayların ilk dönemi Recep ayıdır. Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tazim göstermek" anlamına gelen "recb" kökünden türüyen"Recep" kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir ve dini gelenekte önemli yeri olan üç aylardan ilkidir.
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    2023 KANDİL GÜNLERİ!

    2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. 
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    26 Ocak PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

    17 Şubat CUMA: MİRAÇ KANDİLİ

    6 Mart PAZARTESİ:  BERAT KANDİLİ

    26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

    2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

    17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

    6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

    23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

    17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

    20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

    21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

    22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

    23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

    27 Haziran SALI: AREFE

    28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

    29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

    30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

    1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

    19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

    28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

    26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ
  • DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ile KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ 2023: Kandil günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Üç Aylar ne zaman, hangi gün?

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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