Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

"YA SAVAŞ YA KALICI BARIŞ"

İki bakan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. "Daha güzel günlerde de burada olmanın ümidiyle bu ziyareti yapıyorum. Buraya Moskova'dan geldim, gözlemlerimi paylaştım. Bugün Sayın Zelenskiy tarafından da kabul edileceğim." sözleriyle ifadelerine başlayan Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz."