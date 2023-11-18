Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan El Cezire'ye önemli açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan El Cezire'ye verdiği mülakatta önemli açıklamalarda bulundu. "Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı" diye konuşan Bakan Fidan, "İki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze'de tehciri ve iki devletli çözüm olmadan 'Gazze'yi kim yönetecek?' tartışmalarını kabul etmeyeceklerini söylediğini bildiren Bakan Fidan açıklamalarında, "Gazzeli kardeşlerime sesleniyorum, yalnız değilsiniz" değerlendirmesinde bulundu

El Cezire kanalına mülakat veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan son gelişmeler ve İsrail saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ilgili yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak duyurduğu başlıklar (1):



❝Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim’den sonra görüldü ki, Filistin davasında… — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

"ÖNEMLİ OLAN BERABER KARAR ALIP BERABER BASKI YAPMAK"

Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim’den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok. Gazze’de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı. Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var. Bizim hedefimiz İsrail’e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar alıp, hep beraber baskı yapmak

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Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak öne çıkardığı başlıklar (2):



❝Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler… pic.twitter.com/BhrxL4KtJ3 — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

"BLINKEN'A TEHCİRİ KESİNLİKLE KABUL ETMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor. Kadınları ve çocukları bile ayırt etmeden herkesi topyekün hedef alan İsrail’in yaptıkları ile kendi aranıza mesafe koymazsanız -ki şu anda koymuyorsunuz-, bu tüm dünya için daha büyük bir kriz demek. Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konulardan biri de şu: İsrail’e kayıtsız şartsız destek çıkmaları, ateşkesi istememeleri. Blinken ile çok açık konuştum. Tam ateşkes istedik. Gazze’deki nüfusun tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim.

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak öne çıkardığı başlıklar (3):



❝Gazze’nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze’nin korunmasıyla… pic.twitter.com/g3CPdOZ9rC — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

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"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMADAN TARTIŞILMAYI KABUL ETMİYORUZ"

Gazze’nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze’nin korunmasıyla ilgilidir. İki devletli çözüm olmadan, Gazze’yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz. Gazze zaten savaştan önce yönetiliyordu, şimdi de yönetilmeye devam edebilir. Gazze’nin yönetme problemi yok. Gazze’nin problemi işgal altında olması, bombardımana tutulması. Gazze’de ne elektrik bıraktılar ne su. Alt yapıyı yok ediyorlar, hastaneleri okulları bombalıyorlar. İnsanlar orada yaşayamasın, çekip gitsin istiyorlar.

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak öne çıkardığı başlıklar (4/𝑠𝑜𝑛):



❝Hamas Filistin’in bir gerçeğidir, işgal şartlarında ortaya çıkmış bir harekettir. Bu konuda… pic.twitter.com/uoCpYtlPY3 — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

GAZZELİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Hamas Filistin’in bir gerçeğidir, işgal şartlarında ortaya çıkmış bir harekettir. Bu konuda Batı ülkeleriyle aynı düşünmek zorunda değiliz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır ve Katar’dan oluşan bir eylem grubu oluşturuldu. Bu ülkelerin Dışişleri Bakanları, önümüzdeki haftadan itibaren çeşitli ülkelerin başkentlerinde temaslarda bulunmaya başlayacak. Bazı çılgın İsrailli politikacıların nükleer silah kullanmayı dillendirmeleri büyük bir problem. Biz bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasından yanayız. Gazzeli kardeşlerimize sesleniyorum: Yalnız değilsiniz, biz bütün gücümüzle sizin için çalışmaya devam ediyoruz.Katar krizin başından beri rehinelerin bırakılması için tüm taraflarla iletişim halinde, muazzam bir çaba ortaya koyuyor. Bu konuda biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz