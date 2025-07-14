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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Suriye'nin güneyindeki çatışmalara dair açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Suriye'nin güneyindeki çatışmalara dair açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının Suriye hükümeti tarafından diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini umduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:20
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        Dışişleri'nden Suriye'nin güneyindeki çatışmalara dair açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını belirtti.

        Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Öncü Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.

        Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeli, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla beraber Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

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