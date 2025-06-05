Diyarbakır bayram namazı saati 2025: Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yılın ikinci dini bayramı geldi çattı. 6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 4 gün sürecek olup 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu noktada bayramın ilk günü sabahında eda edilecek bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. 81 il için bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Böylece ''Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte, Diyarbakır bayram namazı saati 2025
Kurban Bayramı 2025 yılında 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. İslam alemi, bayramın ilk günü sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Bilindiği üzere namaz vakitleri ilden ile değişiyor. Bu sebeple Diyarbakır bayram namazı saati 2025 araştırılıyor. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet ile 6 Haziran 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti…
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025
Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan İslam alemi, ilk günün sabahında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 81 il için bayram namazı saatlerini paylaştı. Buna göre, Diyarbakır’da bayram namazı saat 05:30’da kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.