Diyarbakır'da pasta ustası öldürüldü

Diyarbakır'da pasta ustası tabancayla öldürüldü
Diyarbakır'da pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör, iş yerine gelen S.B. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da pasta ustası Kadir Güngör (35), tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör'ü göğsünden vurdu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kadir Güngör'ün cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan S.B.'yi yakaladı. S.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.