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        Diyarbakır´da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:00
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        Diyarbakır´da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
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        GıyasettinTETİK/KULP, (Diyarbakır)- DİYARBAKIR´ın Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile açıldı.

        Kulp ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışıyla Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapandı. Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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