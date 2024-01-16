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        Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:18
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        Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.

        Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta Deniz Kent Pasur 3 Sitesi A Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle 6. katta çıkan yangın, 5. ve 7. kata da sıçradı.

        Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu 3 dairede hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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