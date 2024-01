Diyarbakır´da deprem konutlarından 242´si tamamlandı, ay sonuna kadar 581´i daha hazır olacak DİYARBAKIR´da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 6 bin 40 deprem konutunun inşaat çalışmaları devam ediliyor. Konutlardan 242´si tamamlanırken, bitme aşamasına gelen 581 konut da ay içerisinde teslime hazır hale getirilecek. Geçici Konaklama Merkezi´ndeki konteynerlerde yaşayan 510 aileden hak sahibi olanlar konutlarına geçmeyi beklerken, depremzedelerden Ajda Yaşar (41) "İhtiyaçlarımız karşılanıyor ancak konteyner küçük, 5 kişiyiz, çok zor. Toplu konutların da bir an önce çıkmasını istiyoruz" dedi.

DİYARBAKIR´da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 6 bin 40 deprem konutunun inşaat çalışmaları devam ediliyor. Konutlardan 242´si tamamlanırken, bitme aşamasına gelen 581 konut da ay içerisinde teslime hazır hale getirilecek. Geçici Konaklama Merkezi´ndeki konteynerlerde yaşayan 510 aileden hak sahibi olanlar konutlarına geçmeyi beklerken, depremzedelerden Ajda Yaşar (41) "İhtiyaçlarımız karşılanıyor ancak konteyner küçük, 5 kişiyiz, çok zor. Toplu konutların da bir an önce çıkmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023´te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 442 bina da ağır hasar gördü. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, depremzedeler için Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi´nde 6 bin 40 konuttan oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor. Konutlardan 242´si tamamlanırken, bitme aşamasına gelen 581 konut da ay sonuna kadar teslime hazır hale getirilecek. Depremden etkilenenler için Kayapınar ilçesinde kurulan Geçici Konaklama Merkezi´ndeki konteynerlerde yaşayan 510 aileden hak sahibi olanlar, konutlarına geçmeyi bekliyor.

`BİR AN ÖNCE EVİMİZE GEÇMEYİ BEKLİYORUZ´

Kayapınar ilçesindeki Geçici Konaklama Merkezi´ndeki konteyner kentte kalan ailelerden Fatma Kaya Güneş (30), bir an önce evlerine geçmeyi beklediklerini ifade ederek, "Biz Bağlar´da bulunan Eşref 4 Apartmanı´nda oturuyorduk. Evimiz ilk başta ağır hasarlıydı, sonra yıkıldı. Depremin ardından ilk günlerde akrabalarımızın evinde birkaç gün kaldık. Sonra problemler yaşayınca oradan çıktık. Sağ olsun devletimiz yurtları depremzedeler için açınca biz de KYK yurduna geçtik. 4 ay boyunca KYK yurdunda kaldık. Ondan sonra depremzedeler için yapılan konteyner kente geldik. Aylardır buradayız, Allah devletimizden razı olsun. Burada genel olarak ihtiyaçlarımız karşılanıyor fakat hiçbir şey insanın kendi daimi kalacağı ev gibi olamaz. Burada herhangi bir problemimiz yok. Depremden önce rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak çalışıyordum. Depremden sonra düzenimiz değiştiği için işsiz kaldım. Şu anda çocuğumu burada güvenli bir yer olmadığı için bırakamadığım için çalışamıyorum, bu konuda da mağduruz. Evimiz olursa düzenimiz de olur ve her şey yerine gelecek. Yapılacak TOKİ´lerde de ev sahibi olduğum için hak sahibiyim. E-devlet sisteminden baktığımız zaman sadece kabul yazısını görüyoruz, onun dışında herhangi bir bilgilendirme yok. Ben ve buradaki bütün mağdur aileler, bir an önce TOKİ konutlarının teslim edilmesini bekliyoruz. Bu açıdan biraz daha devletimizden yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

`KONTEYNER KÜÇÜK, ÇOCUKLARIM DERS ÇALIŞAMIYOR´

Konteyner kentte 3 çocuğu ve eşiyle birlikte kalan Ajda Yaşar (41), "Evimiz depremde acil yıkılması gerekenler arasındaydı. Diclekent´te bulunan Abdullah Apartmanı´nda oturuyorduk, binamız yıkıldı. Depremden sonra 1-2 günlüğüne bir petrol istasyonunun mescidinde kaldık, ardından KYK yurduna geçip orada kaldık. Ramazan Bayramı´nın 2´nci gününde konteyner kente geldik. Burada tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, ancak burada hayat gerçekten de çok zor. Konteyner küçük, 5 kişiyiz, çok zor. Toplu konutların da bir an önce çıkmasını istiyoruz. 3 çocuğum da öğrencidir, burada zorluk çekiyoruz. Ders çalışmaları sıkıntılı, kütüphane açılmış ama diğer saatlerde evdedir. Yer yok, çocuklarımın ders çalışması için alan yaratamıyoruz. Böyle bekliyoruz. Hak sahibiyiz, bekliyoruz. Bir an önce çıksa da oraya geçsek iyiydi. Çünkü kış geldi, hayat şartları burada biraz daha zor olacak" ifadelerini kullandı.