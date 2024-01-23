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        Demirtaş, hastaneye kaldırılan annesini görmesi için Diyarbakır´a getirildi

        EDİRNE Cezaevi´nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş´ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır´a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:10
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        Demirtaş, hastaneye kaldırılan annesini görmesi için Diyarbakır´a getirildi
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        EDİRNE Cezaevi´nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş´ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır´a getirildi.

        Edirne Cezaevi´nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş´ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş´ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır´da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır´a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

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