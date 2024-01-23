Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı

Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu Ayvacık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serkan K. (27), annesi ve kız kardeşinin Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesinde bulunan evine geldi.

Burada henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışan Serkan K, apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.