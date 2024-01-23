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        Haberler Gündem Anayasa Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı

        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı

        Çanakkale'de 5 gün önce cezaevinden firar eden kişi, annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi yaktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:14
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        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
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        Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu Ayvacık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serkan K. (27), annesi ve kız kardeşinin Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesinde bulunan evine geldi.

        Burada henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışan Serkan K, apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Apartmanda bulunan 2si çocuk 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarıldı.

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        YAN DAİRENİN BALKONUNA ATLADI

        Kısa sürede kontrol altına yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada polisi fark eden Serkan K, yan binadaki bir dairenin balkonuna atladı.

        Polis ekipleri, Serkan Kyi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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