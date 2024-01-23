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        KYK'nın 8. Tematik Kış Kampı Diyarbakır'da başlayacak

        Diyarbakır'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 8. Tematik Kış Kampları programı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:16
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        KYK'nın 8. Tematik Kış Kampı Diyarbakır'da başlayacak
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        Diyarbakır'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 8. Tematik Kış Kampları programı gerçekleştirilecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, KYK'nın 8. Tematik Kış Kamplarından, "İnsan ve Toplum Kampı", Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 29 Ocak-2 Şubat arasında Selahattin Eyyübi Erkek Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenecek.

        Kampa, çeşitli illerden 180 kişi katılacak.

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