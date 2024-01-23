KYK'nın 8. Tematik Kış Kampı Diyarbakır'da başlayacak
Diyarbakır'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 8. Tematik Kış Kampları programı gerçekleştirilecek.
Diyarbakır'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 8. Tematik Kış Kampları programı gerçekleştirilecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, KYK'nın 8. Tematik Kış Kamplarından, "İnsan ve Toplum Kampı", Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 29 Ocak-2 Şubat arasında Selahattin Eyyübi Erkek Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenecek.
Kampa, çeşitli illerden 180 kişi katılacak.
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